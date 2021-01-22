Завтра в Украине день траура по погибшим в Харькове

Президент Владимир Зеленский прибыл в Харьков, где произошел смертельный пожар в нелегальном доме престарелых.

Глава государства заявил, что в субботу, 23 января, в Украине будет объявлен траур в связи с гибелью 15 человек.

Автор: @suspilne.kharkiv С президентом на месте были председатель ДСНС, полиция, министр развития громад и территорий.

"Национальная полиция нашла 6 объектов (подобных домов для пенсионеров. - Gazeta.ua) в Харькове. Детали выяснятся.

Задачу надо ставить по всей стране. Чтобы мы такие объекты находили не в трагические моменты.

Мои соболезнования всем. Последние причины приезда в Харьков не хорошие.

Я подпишу указ - завтра будет день траура на государственном уровне", - сказал Зеленский.

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Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил о правительственной комиссии по расследованию причин пожара.

"В ходе работы этой комиссии будут выяснены все причины. Основная тяжесть в выяснении будет возложена на Национальную полицию, которая ведет следствие. Возбуждены уголовные производства", - сказал Чечеткин.

Предварительных результатов выяснения причин пожара пока нет, добавил чиновник.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом.