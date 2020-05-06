Завтра Рада должна застраховать медиков от коронавируса - Порошенко

Фото: eurosolidarity.org

Законопроект о страховании медработников в случае заболевания коронавирусом должен быть завтра принят на внеочередном заседании парламента, и президент должен его немедленно подписать. Об этом на заседании профильного парламентского комитета сказал автор законопроекта 3376, лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко. Он отметил, что с каждым днем ​​все больше медработников инфицируются, но никакой социальной защиты от государства они не имеют.

По официальной информации по состоянию на сегодня на утро с 13 тыс. 184 подтвержденных случаев коронавируса 2 тыс. 551 заболевший медик. Это почти 20%, хотя в других странах врачи составляют лишь считанные проценты, в среднем не более 2%. Хочу отметить, что за прошедшие сутки заболели еще 72 медицинских работника. Перед тем сообщалось, что на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 14 медиков. 18 медиков, к сожалению, умерли. Это цена промедления с принятием закона, который мы сегодня рассматриваем, потому что медики незащищенные, они не получили обещанных 300% поправок, которые мы с вами приняли во время принятия бюджета. Сегодня это признала и власть, и министр.

Порошенко подчеркнул, что альтернативный законопроект, который подали "Слуги народа", предусматривает выплату медицинскому работнику или в случае смерти или в случае наступления инвалидности. Но такое предложение неприемлемо, поскольку в мировой практике не зафиксированы случаи инвалидности от коронавируса. Это означает, что медики, которые заболеют, не получат ничего.

"Я сегодня переговорил с ведущими инфекционными врачами, с главным санитарным врачом и пообщался с иностранными специалистами. Хочу вам подчеркнуть, что ни один из всех заболевших - не только врачей, ни один не получил инвалидность. Коронавирус не влечет за собой инвалидность. Это может быть только как следствие каких-то сопутствующих болезней.

Это значит, чтобы мы должны остановить профанацию. Когда мы объявим, что мы выплачиваем страховые выплаты врачам после заболевания, а они будут обречены ходить собирать бумаги и в конце концов ничего не получат. Я готов, как компромисс, и эта позиция согласована с другими авторами законопроекта, чтобы мы объединили законопроекты, нашли компромисс и подали один согласованный законопроект по объему страховых выплат. Пожалуйста. Но не записывайте туда инвалидность, потому что это профессионально опасно, потому что не влечет за собой коронавирус инвалидность", - отметил Петр Порошенко.

"Мы не можем заменить страхования болезни врачей на коронавирус только случаями инвалидности. Мы должны защитить врачей. Еще раз подчеркиваю - речь идет не об авторстве и не о политических дивидендах", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко также настаивает, что закон должен быть ретроспективным, то есть страховые выплаты должны распространяться и на те случаи заболевания и смерти медработников, которые случились с начала эпидемии.