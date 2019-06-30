Завтра Рада будет увольнять Климкина

Климкина хотят уволить. Фото: Сегодня

В понедельник, 1 июля, Комитет Верховной Рады по иностранным делам рассмотрит вопрос увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Будет рассмотрен вопрос назначения на должность главы МИД Вадима Пристайко, кандидатуру которого ранее подал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба парламента.

В повестку дня включены вопросы о ситуации в Парламентской Ассамблее Совета Европы и подготовки обращения Верховной Рады в связи с отказом России выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву и дальнейшего незаконного удерживания украинских политзаключенных.

Кроме того, в закрытом режиме будет рассмотрено "обеспечение юридического сопровождения международных судебных исков Украины против РФ с целью защиты национальных интересов Украины и перспектив выполнения решений международных судебных инстанций в дальнейшем".

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6 июня в Верховной Раде еще не хватило голосов за отставку Павла Климкина с поста главы МИД.