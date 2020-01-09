Завод Коломойского отсудил у Приватбанка почти 22 млн грн

"Никопольский завод ферросплавов" из группы компаний "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского частично выиграл суд против Приватбанка.

Он стянул 21,85 миллиона гривен, которые ранее завод выплатил Нацбанку как поручитель по кредиту рефинансирования для Привата.

Решение принял Хозяйственный суд Киева, передает медиа Finbalance.

Средства с Приватбанка взыщут в пределах мирового соглашения, заключенного между заводом Коломойского и Нацбанком.

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Когда завод Коломойского и Нацбанк заключили мировое соглашение?

В августе 2019-го, чтобы Никопольский завод ферросплавов как поручитель Приватбанка частично погасил его задолженность перед НБУ. Еще одно соглашение заключили 1 ноября.

Нацбанк еще до национализации Приватбанка выдал ему кредит рефинансирования. Поручитилем по этому кредиту выступил завод Коломойского, который отдал НБУ под залог вагонов и тепловозов на 40 млн.грн.

После национализации Привата Нацбанк решил вернуть долг по кредиту рефинансирования, поэтому обратился к заводу Коломойского как поручетя и готов был продать заложенные тепловозы и вагоны.