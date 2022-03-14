Заставьте Путина потерпеть неудачу и вы отвратите великую войну - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к западным партнерам.

В Twitter он написал, что Украина успешно оказывает сопротивление, однако нужна помощь.

"Тем, кто за границей боится, что их "втянут в Третью мировую войну". Украина успешно оказывает сопротивление. Нам нужно, чтобы вы помогли нам бороться. Обеспечьте нас всем необходимым. Введите больше санкций против России, чтобы ее полностью изолировать. Помогите Украине заставить Путина потерпеть неудачу, и вы отвратите большую войну", - написал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Будем гнать к границе с невероятной яростью" - воины шлют привет оккупантам с Джевелином в руках

Автор: twitter.com/DmytroKuleba Кулеба обратился к западным партнерам

Джейк Салливан. В понедельник в Риме должна состояться встреча российских и китайских чиновников, которые обсудят возможную роль Китая в войне. Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной . Об этом сообщает советник по национальной безопасности США. В понедельник в Риме должна состояться встреча российских и китайских чиновников, которые обсудят возможную роль Китая в войне.