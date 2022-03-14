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понедельник, 14 марта 2022 10:35

Спецтема: Война России против Украины

Заставьте Путина потерпеть неудачу и вы отвратите великую войну - Кулеба

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к западным партнерам.

В Twitter он написал, что Украина успешно оказывает сопротивление, однако нужна помощь.

"Тем, кто за границей боится, что их "втянут в Третью мировую войну". Украина успешно оказывает сопротивление. Нам нужно, чтобы вы помогли нам бороться. Обеспечьте нас всем необходимым. Введите больше санкций против России, чтобы ее полностью изолировать. Помогите Украине заставить Путина потерпеть неудачу, и вы отвратите большую войну", - написал.

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Автор: twitter.com/DmytroKuleba
  Кулеба обратился к западным партнерам
Кулеба обратился к западным партнерам
Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной. Об этом сообщает советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. В понедельник в Риме должна состояться встреча российских и китайских чиновников, которые обсудят возможную роль Китая в войне.
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