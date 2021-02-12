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пятница, 12 февраля 2021 11:41

Заседание Совбеза ООН: ЕС и США жестко раскритиковали Россию

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Заседание Совбеза ООН: ЕС и США жестко раскритиковали Россию
Глава делегации США Рид Такер призвал Россию вывести войска из Украины. Фото: Reuters

Во время заседания Совбеза ООН по Донбассу Россия заявила, что "Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории", якобы доказательств российской агрессии на Донбассе никто так и не представил.

Киев с союзниками обвинил РФ в блокировании мирного процесса. Так, представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген жестко раскритиковал РФ и напомнил про ложь Кремля о трагедии рейса МН17, про захват Дебальцево уже после заключения мирных соглашений, про нарушение Будапештского меморандума, выдачу Москвой паспортов РФ на Донбассе и о том, что 94% всех инцидентов доступа ОБСЕ на востоке связаны с блокировкой со стороны оккупантов, передает "Голос Америки".

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"Вместо того, чтобы пытаться придать легитимность марионеткам, вам следует сосредоточиться на выполнении своей работы. Лучше бы, наконец, открыть КПВВ "Золотое" и "Счастье", а не рассказывать здесь фантастические истории", – обратился Хойсген к постоянному представителю РФ в ООН.

Россиянин Василий Небензя в ответ на это заявил, что "РФ не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения", а также назвал ФРГ и Францию "соучастниками преступлений Киева против населения Донбасса".

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Глава делегации США Рид Такер призвал Россию вывести войска из Украины, прекратить поддержку боевиков и выполнить обязательства по соглашениям.

В совместном заявлении Эстонии, Франции, Ирландии, Бельгии, Германии, Норвегии и Британии говорится о том, что страны "обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня с ноября". Они призвали РФ "немедленно прекратить разжигание конфликта и не предоставлять финансово-военную поддержку боевикам".

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2 декабря 2020 года Совет безопасности ООН обсудил выполнение Минских договоренностей. Инициатором обсуждений выступила Россия.

Великобритания, Соединенные Штаты и Эстония выступили с заявлениями о том, что обсуждение ситуации на Донбассе в Совете безопасности ООН было провокацией со стороны России. Москва не может быть посредником, поскольку является стороной конфликта в Украины.

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