Защита прав инвесторов - это защита интересов государства - Николаенко

 
Ексклюзивы
1/5
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 342
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 513
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 387
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1008
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1107
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 432
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 873
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1782
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1314
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7948
Фото
Все фото
10
3
3
5
30
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
&quot;Два деда-мопеда&quot; - Арахамия обозвал соавторов Конституции
"Два деда-мопеда" - Арахамия обозвал соавторов Конституции
Коррупционный скандал с Сергеем Кондрачуком. Как все происходило
Коррупционный скандал с Сергеем Кондрачуком. Как все происходило
&quot;Зе! Убийца Конституции&quot;: соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Видео
Все видео
Тищенко устроил потасовку с другим "слугой" в столовой Рады
Тищенко устроил потасовку с другим "слугой" в столовой Рады
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура
"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Интервью
1/5
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 387
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1728
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 720
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 387
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 810
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 17:04

Защита прав инвесторов - это защита интересов государства - Николаенко

  Комментировать
Защита прав инвесторов - это защита интересов государства - Николаенко
Народный депутат Андрей Николаенко: "Благодаря деятельности ВСК по вопросам защиты прав инвесторов на этом поле наконец появился беспристрастный и эффективный арбитр"

Верховная Рада приняла постановление о создании парламентской Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов. Этим решением парламентарии, по сути, продлили работу ВСК, которая год проработала в ВР и показала свою эффективность.

Как отметил нардеп Андрей Николаенко, который является секретарем ВСК, защита прав инвесторов - это защита интересов государства.

"Инвестиционный климат - это в том числе справедливость и законность для бизнеса, который вкладывает деньги в украинскую экономику. Благодаря деятельности ВСК по вопросам защиты прав инвесторов на этом поле наконец появился беспристрастный и эффективный арбитр", - прокомментировал решение ВР нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олигархами не рождаются, поэтому необходимо бороться с причинами, а не последствиями - Николаенко

Согласно постановлению, основными задачами ВСК остаются:

- подготовка и представление на рассмотрение в Верховную Раду в установленном порядке законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от формы собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции;
- определение приоритетных направлений совершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности;
- обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса);
- осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия создания беспрепятственных условий для привлечения инвестиций;
- сбор и анализ, в пределах полномочий, информации для проведения парламентских слушаний о случаях нарушения прав бизнеса судебной властью, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Украины, в том числе правоохранительными органами, нарушений прав инвесторов путем злоупотреблений положениями действующего законодательства Украины.

В состав ВСК вошли 13 народных депутатов. Председателем комиссии, как и в прошлом году, выбрали Галину Янченко из фракции "Слуга народа".

Низкий уровень защиты прав собственности, защиты прав инвесторов, недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности, несовершенство судебной системы, высокий уровень коррупции и наличие неподконтрольных территорий способствуют росту тенизации экономики. Об этом говорится аналитической записке Минэкономики. В 2020 году уровень теневой экономики в Украине составил 30% объема ВВП. В 2019-ом он достиг 27%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Защита прав инвесторов - это защита интересов государства - Николаенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Расстреляли бывшего военного министра

На воду спустили судно нового типа

Создали самую жестокую террористическую организацию

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 10044
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 7407
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6669
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5292
&quot;Зе! Убийца Конституции&quot;: соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
"Зе! Убийца Конституции": соавторы основного закона встали во время выступления Зеленского
5
 Просмотров: 3501
Политика
Ярославский рассказал, как Добкин просил у него благословения на губернаторство
Ярославский рассказал, как Добкин просил у него благословения на губернаторство Просмотров: 45
Prozorro не обязательно: Зеленский подписал закон
Prozorro не обязательно: Зеленский подписал закон Просмотров: 243
Филатов грубо оскорбил героя АТО Соболевского за правду об освобождении Мариуполя
Филатов грубо оскорбил героя АТО Соболевского за правду об освобождении Мариуполя Просмотров: 693
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
 Просмотров: 342
Рада поддержала закон, запускающий судебную реформу
Рада поддержала закон, запускающий судебную реформу Просмотров: 279
Больше всего комментируют
46
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
4
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Голосов: 7525
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть