Защита прав инвесторов - это защита интересов государства - Николаенко

Народный депутат Андрей Николаенко: "Благодаря деятельности ВСК по вопросам защиты прав инвесторов на этом поле наконец появился беспристрастный и эффективный арбитр"

Верховная Рада приняла постановление о создании парламентской Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов. Этим решением парламентарии, по сути, продлили работу ВСК, которая год проработала в ВР и показала свою эффективность.

Как отметил нардеп Андрей Николаенко, который является секретарем ВСК, защита прав инвесторов - это защита интересов государства.

"Инвестиционный климат - это в том числе справедливость и законность для бизнеса, который вкладывает деньги в украинскую экономику. Благодаря деятельности ВСК по вопросам защиты прав инвесторов на этом поле наконец появился беспристрастный и эффективный арбитр", - прокомментировал решение ВР нардеп.

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Согласно постановлению, основными задачами ВСК остаются:

- подготовка и представление на рассмотрение в Верховную Раду в установленном порядке законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от формы собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции;

- определение приоритетных направлений совершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности;

- обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса);

- осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия создания беспрепятственных условий для привлечения инвестиций;

- сбор и анализ, в пределах полномочий, информации для проведения парламентских слушаний о случаях нарушения прав бизнеса судебной властью, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Украины, в том числе правоохранительными органами, нарушений прав инвесторов путем злоупотреблений положениями действующего законодательства Украины.

В состав ВСК вошли 13 народных депутатов. Председателем комиссии, как и в прошлом году, выбрали Галину Янченко из фракции "Слуга народа".

Низкий уровень защиты прав собственности, защиты прав инвесторов, недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности, несовершенство судебной системы, высокий уровень коррупции и наличие неподконтрольных территорий способствуют росту тенизации экономики. Об этом говорится аналитической записке Минэкономики. В 2020 году уровень теневой экономики в Украине составил 30% объема ВВП. В 2019-ом он достиг 27%.