Зарплаты депутатов-прогульщиков предложили отдать детям

Фракция "ЕС" предлагает заработную плату 80 народных депутатов, которым не выплатят заработную плату за неучастие в голосованиях, перечислить Благотворительному фонду "Таблеточки" и больнице "Охматдет"

Фракция "Европейская Солидарность" предлагает перечислить больнице "Охматдет" и фонду "Таблеточки" средства, которые вычислены по зарплате народных депутатов за неучастие в голосованиях.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко с трибуны парламента.

Она отметила, что в начале заседания в среду депутатам предложили перечислить по 1 тыс. грн. фонду "Таблеточки" ко Дню Святого Николая.

"Я хочу вам сказать, что с 2005 года я перечисляю часть зарплаты в "Охматдет". Поэтому тысяча гривен не обеспечит те потребности, которые нужны для больницы и для "Таблеточек", - отметила она.

Депутат сообщила, что "Европейская Солидарность" вносит такое предложение, чтобы заработную плату 80 народных депутатов, которым не выплатят заработную плату за неучастие в голосованиях, перечислить Благотворительному фонду "Таблеточки" и больнице "Охматдет".