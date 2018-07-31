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Зарплата 200 тыс. грн: ГУД Порошенка нашла водителя для "випов"

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Зарплата 200 тыс. грн: ГУД Порошенка нашла водителя для &quot;випов&quot;
Государственное управление делами подчиняется президенту. Фото: Уніан

Водитель, который будет возить VIP-персон, отдыхающих в Конча-Заспе, получит 199 тыс. грн из госбюджета.

Работники дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами обнародовали в системе "Прозоро.Продажи" договор об "Автотранспортных услугах легковым автомобилем с водителем". Так, для обслуживания дома отдыха авто должно быть марки Skoda Octavia. Время работы водителя стоит 34 грн 65 коп. Один километр пробега - 3 грн 35 коп, пишет Експрес-онлайн.

Кроме будних, водитель будет работать в выходные и праздничные дни. За каждый час работы ему будут доплачивать 10 грн 42 коп.

Гости дома отдыха Государственного управления делами могут требовать машину даже ночью. Доплата за 1 час. работы - 4 грн 17 коп.

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Кроме того, чиновники в пункте 2.2 соглашения предусмотрели, что общая стоимость услуг может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от объема выполненных работ.

Таким образом, без всякого тендера, соглашение подписали с Автобазой ГУД, которому принадлежит и дом отдыха в Конча-Заспе.

Государственное управление делами подчиняется президенту.

Финансирование деятельности управления делами осуществляется за счет средств государственного бюджета.

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