Зарегистрировали законопроект, гарантирующий должность Сытнику

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В парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Его инициатором является премьер Денис Шмыгаль и ряд нардепов.

Согласно пояснительной записке, принятие этого законопроекту позволит выполнить скандальное решение КСУ от 27 октября, а также обеспечить непрерывность деятельности НАБУ.

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Сейчас законопроект направлен на рассмотрение Комитета.

26 ноября Кабмин поддержал законопроект, гарантирующий работу директора НАБУ Артема Сытника. 28 августа Конституционный Суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.