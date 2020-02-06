Заработало мобильное приложение "Дія". Зеленский обещает еще один прорыв

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на презентации государственного мобильного проекта "Дія" и национальной онлайн платформы "Дія: цифрова освіта" в четверг.

Украинцы будут голосовать через интернет, говорит Зеленский.

"Во время президентской кампании я говорил, что мечтаю о государстве в смартфоне, кардинально изменить формат отношений между государством и гражданином. Государство должно быть для человека сервисом.

Сегодня делаем первый шаг на пути к этой цели. Представляем мобильное приложение "Дія". Теперь оно доступно в Apple Store и Google Play.

Отныне 9 миллионов украинцев могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне. У вас такое есть? У меня тоже есть. Другие страны идут к этому годами. Мы смогли за полгода, и это большое достижение", - сказал глава государства.

Президент пользуется удостоверением водителя через смартфон.

Зеленский заявил, что Украина стала третьей страной Европы, которая имеет подобную технологию.

"Поздравляю нашу страну", - сказал он и добавил, что на создание приложения "не было потрачено ни одной гривны государственного бюджета".

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К концу зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам, также заявил Зеленский.

"С помощью смартфона граждане смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и другое", - сказал глава государства.

"Наша цель — сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и интернета. В том числе голосовать, и это наша мечта, и мы это сделаем на президентских, парламентских или местных выборах. Это вызов амбициозный, но достижимый", - заявил Зеленский.

В четверг президент Владимир Зеленский приходил на заседание фракции "Слуга народа". Между тем представители монобильшинства собрались возле трибуны в сессионном зале.