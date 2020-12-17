Запуск торговой электронной системы для концессии отложили

Зеленский отложил запуск торговой электронной системы для концессии. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отложил запуск торговой электронной системы для концессии.

Так, глава государства подписал Закон Украины №3961 о внесении изменений в ЗУ "О концессии", который отсрочит начало функционирования электронной торговой системы для проведения концессионных конкурсов, сообщает пресс служба Офиса Президента.

Документ откладывает до 1 сентября 2021 вступления в силу отдельных положений закона, определяющих использование торговой электронной системы для обеспечения ее создания и надлежащей подготовки к внедрению.

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"Проектирование, разработка, тестирование и внедрение этой электронной системы требует значительных временных и финансовых ресурсов, а в условиях ограниченности бюджетных средств возникает необходимость привлечения внебюджетного финансирования, существенным препятствием для чего стала эпидемия коронавируса", - говорится в указе.

Верховная Рада приняла во втором чтении с необходимыми технико-юридическими правками законопроект № 3961 о внесении изменений в Закон Украины "О концессии".