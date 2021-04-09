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пятница, 09 апреля 2021 09:48

Запуск "Северного потока-2" ослабит Украину

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Запуск &quot;Северного потока-2&quot; ослабит Украину
В Германии нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе. Фото: thetoc.gr

Запуск газопровода "Северный поток-2" приведет к тому, что Украина станет значительно слабее. Это будет иметь последствия для национальной безопасности страны.

Сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в статье для газеты The Wall Street Journal.

По его мнению, для Германии "нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе. Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов".

Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отключена от Западной Европы, отметил он.

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"Украина будет непоправимо ослаблена, как только в России будет новый прямой газопровод в Германию", - заявил Резников.

"Северный поток-2" готов на 95%. Осталось уложить около 121 км общей длины газопровода.

В Германии есть трубопровод Eugal. Он будет принимать газ с "Северного потока-2. Трубопровод достиг полной мощности прокачки.

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