Запрет NewsOne и "112 Украина": Рада поддержала петицию

Петиция за 10 дней набрала 25 475 подписей. Фото: DW

Верховная Рада поддержала петицию украинцев против "112 Украина" и NewsOne. Парламент направил Совету нацбезопасности и обороны обращение относительно применения экономических санкций против этих телеканалов.

Постановление приняли 229 голосами. Еще 2 нардепов сообщили, что их карточки не сработали.

Прогнозируемо не голосовали бывшие "регионалы" - "Оппозиционный блок", "Видродження" и часть "Воли народа".

"Не секрет, что постоянный представитель Российской Федерации в Украине Медведчук контролирует функциональную деятельность телеканала "112 Украина" и формирует его редакционную политику. Понимаем, что журналистский состав канала достойно выполняет свою работу, стараются соблюдать принципы этики украинского журналиста... Мы обязаны выполнить требования петиции. Комитет предлагает рассмотреть, одобрить и отправить на Совет национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных ограничительных санкций в связи с деятельностью телеканалов NewsOne и "112 Украина", - обьявил перед голосованием член оборонного комитета Иван Винник.

Представитель "Батькивщины" Сергей Соболев призвал парламент вызвать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с отчетом о владельцах телеканалов.

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Петиция о "прекращении антиукраинской деятельности телеканалов "112 Украина" и NewsOne" за 10 дней набрала 25 475 подписей. В конце августа экс-заместитель главы АП Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал NewsOne. Тогда же стало известно, что новый генпродюсер телеканала "112 Украина", которого назначили после смены собственника, связанный с Виктором Медведчуком.