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пятница, 31 мая 2019 14:45

Запад ждет Зеленского в Брюсселе

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Запад ждет Зеленского в Брюсселе
Президент Владимир Зеленский посетит Брюссель. Фото: president.gov.ua

Западные партнеры Украины ждут первого визита президента Владимира Зеленского в Брюссель.

Об этом заявила глава МИД Швеции Маргот Вальстрем на лекции в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, пишет УНН

"Нам хочется узнать больше о том, что новое руководство намерено сделать, и какие контакты мы можем установить между Европейским Союзом и Украиной. Не так много известно до сих пор, каким будет путь вперед и о приоритетах. Хотим знать об этом", - сказала министр.

Она напомнила, что в Украине состоялись свободные и честные выборы.

Многое может не состояться до завершения парламентских выборов, потому Западу нужно помочь Украине на этом этапе, продолжила Вальстрем.

"Мы рады, что первый визит нового президента будет в Брюссель. С нетерпением ожидаем, что будет там. Мы сможем помочь установить повестку дня по нашему сотрудничеству и поддержать Украину в продолжении реформ", - заявила дипломат.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.

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