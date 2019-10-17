Запад прислал Украине письма обеспокоенности

Западные партнеры выражают обеспокоенность судебной реформой Зеленского и призывают ВР пересмотреть уже принятый закон. Фото: zik.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и генпрокурор Руслан Рябошапка получили письма от некоторых стран Большой семерки, а также гендиректора Европейского банка реконструкции и развития.

В этих сообщениях западные партнеры высказывают обеспокоенность судебной реформой Зеленского и призывают ВР пересмотреть уже принятый закон, пишет Судебно-юридическая газета.

В частности, дипломатов обеспокоило:

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- повторный отбор судей Верховного суда и сокращение их числа без понятной процедуры и с непонятными терминами. Послы считают, что сокращение судей ВС должно проходить только после пересмотра норм юрисдикции суда и укомплектования надлежащим штатом судов низших инстанций;

- подчинение новой Высшей квалификационной комиссии судей Высшему совету правосудия, который пока не реформирован. Послы подчеркивают: это мешает эффективному выполнению ВККС своих функций и должно произойти после реформирования ВСП;

- полномочия комиссий. Послы говорят, что требования о создании конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВСП (в ​​частности участия и привлечения международных экспертов) нужно пересмотреть для обеспечения их эффективности.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об изменениях в органах судейского самоуправления, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Решение поддержали 236 депутатов. Законопроект вносит изменения в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".