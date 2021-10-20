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среда, 20 октября 2021 21:37

Заочный арест позволяет начать экстрадицию Азарова - Офис генпрокурора

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Заочный арест позволяет начать экстрадицию Азарова - Офис генпрокурора
Экс-премьера-беглеца Николая Азарова заочно арестовали по подозрению в государственной измене. Фото: УНИАН

Заочный арест бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова позволяет украинским правоохранителям начать процедуру его экстрадиции.

Впереди - специальное досудебное расследование, сообщает Офис генпрокурора.

"Прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", - заявили в Офисе генпрокуратура.

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Как известно, Азарова заочно арестовали по делу о подписании так называемых Харьковских соглашений. Бывшего украинского премьера подозревают в совершении государственной измены, поскольку подписание вышеупомянутого документа позволило России усилить военное присутствие в Крыму, что способствовало дальнейшей оккупации Крымского полуострова.

Экс-премьера-беглеца Николая Азарова заочно арестовали по подозрению в государственной измене по предварительному сговору группы лиц. Такое решение 20 октября вынес Печерский райсуд Киева.

Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Эти поступки совершала по предварительному сговору группа лиц с тогдашним президентом Виктором Януковичем, которому также сообщили о подозрении в этом уголовном производстве и объявили в розыск.

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