Занимался спортом в вышиванке и призвал других – неделя Зеленского в фото

Фото: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский на этой неделе приветствовал олимпийцев, вернувшихся из Токио, и призвал всех заниматься спортом в вышиванках. Первая леди Елена Зеленская рассказывала о саммите первых леди и джентльменов и представляла новые аудиогиды для музеев мира.

Чем еще запомнилась президентская семья на этой неделе – в материале Gazeta.ua.

В начале недели Зеленский с первой леди поздравили украинских олимпийцев, которые приехали из Токио. "Сильные, настойчивые, несокрушимые", написал президент. Вручил награды олимпийцам. Встретился со спортивными чиновниками за круглым столом.

В пятницу президент решил объявить флешмоб ко Дню Независимости. Снял видео, где в вышиванке занимается спортом и призвал сделать это других. В частности, передал задача олимпийцам и Сергею Бубке.

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В Мариинском дворце Елена Зеленская приняла участие в подписании меморандума между министерством культуры, Государственным агентством развития туризма и медиасервис MEGOGO. К 30-летию независимости первая леди анонсировала начало работы над запуском 30 двуязычных аудиогидов для музеев, крепостей и заповедников.

В пятницу Зеленская рассказала о Киевском саммите первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности". Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой отвечала на вопросы СМИ.

Если бы выборы президента проводили в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 27,2% тех, кто намерен голосовать и определился. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Ранее социологи сообщали, что большинство граждан считают Зеленского некомпетентным.