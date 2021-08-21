Заместитель генсека НАТО посетит Киев

Мирче Джоанэ посетит Киев. Фото: president.gov.ua

Заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ посетит Киев.

Он примет участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании 30-й годовщины независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"23 августа заместитель генерального секретаря примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы", где выступит на инаугурации сессии и во время панели "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и путей деоккупации", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последняя страна НАТО присоединилась к "Крымской платформе"

24 августа Джоанэ посетит празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Во время своего визита он встретится со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, вицепремьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Албания официально подтвердила участие в саммите "Крымской платформе". Таким образом в мероприятии примут участие все 30 стран-членов НАТО. "Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.