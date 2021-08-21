Последняя страна НАТО присоединилась к "Крымской платформе"

Албания официально подтвердила участие в саммите "Крымской платформы".
Таким образом в мероприятии примут участие все страны-члены НАТО. Об этом сообщает Европейская правда.
"Свое участие в Крымской платформе подтвердила Албания. Таким образом, на саммите 23 августа будут присутствовать все 30 членов НАТО" - говорится в сообщении.
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Кто именно будет представлять Албанию на саммите не уточняется.
Накануне к "Крымской платформе" присоединилась Исландия, еще одна страна НАТО.
"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.
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