Законопроект о переименовании российской церкви пошел Порошенко

Законопроект приняли на утреннем заседании. Фото: rbc.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект, обязывающий УПЦ МП изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви.

Об этом спикер сообщил, открывая вечернее заседание.

"Я подписал проект закона 5309 и безотлагательно отправлю его президенту на подпись. Чтобы он закрепил историческое решение украинского парламента", - сказал Парубий.

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15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители 3 православных церквей Украины приняли решение о создании Православной церкви в Украине и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. 20 декабря Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви.