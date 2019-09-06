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пятница, 06 сентября 2019 15:26

Законопроект №9035 может погубить товарные рынки - биржевой эксперт

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Законопроект №9035 может погубить товарные рынки - биржевой эксперт
Начальник аналитического отдела товарной бирже КМЕ Анатолий Стоянов: "Усиление роли государства в функционировании бирж будет иметь негативное влияние на развитие товарных рынков в Украине". Фото: UBR.ua

Законопроект №9035, который предусматривает усиление роли государства в функционировании бирж, негативно повлияет на развитие товарных рынков в Украине.

Такое мнение озвучил Анатолий Стоянов, преподаватель кафедры биржевой деятельности и торговли НУБиП Украины, начальник аналитического отдела товарной биржи КМЕ.

"Я думаю, проект 9035 повлияет только негативно. Потому что любая усиленная роль государства на развивающихся рынках может только негативно повлиять на их развитие. Потому что наши чиновники работают на сдерживание процессов, их регуляцию, регистрацию, создают камни преткновения, что не позволяет на рынках запусть тот или иной новый механизм или инструмент", - уверен Анатолий Стоянов.

По его словам, с учетом европейской и американской практики, регулирование товарных рынков комиссией по ценным бумагам вообще не корреспондируется с международным опытом. "То, что хотят сделать у нас, - дать комиссии больше полномочий, чтобы иметь контроль хоть над каким-то рынком, что развивается. Если фондовый рынок сокращается, то товарные рынки - там идут торги, заключение сделок", - отметил эксперт.

По его мнению, проект закона №9035 может создать все предпосылки для ухудшения развития товарных рынков.

"Каждая товарная биржа предоставляет участникам порядок торгов. И этот порядок торгов Нацкомиссия (НКЦБФР) хочет утверждать. Например, какая-то биржа сделает регламент торгов, что не будет устраивать комиссию, она его не зарегистрирует, и товарная биржа вообще не сможет проводить торги. Будет заблокирована работа товарно-биржевого рынка. Это также можно будет сделать, если какая-то биржа будет неугодна - они будут цепляться за каждую запятую, искать предлоги, чтобы не разрешить торги на той или иной бирже", - предполагает Анатолий Стоянов.

Анатолий Стоянов сообщил, что контроль НКЦБФР над товарными рынками может привести к уничтожению таких рынков.

"Я общаюсь с представителями товарно-биржевого рынка, которые очень негативно настроены и не понимают, зачем Нацкомиссия хочет регулировать товарные рынки, тогда как на фондовом рынке - полный авраал, а они хотят перебрать на себя все товарные рынки. Для чего? Чтобы погубить и товарные рынки? Это не соответствует тем целям, которые страна поставила, - электронный документооборот, развитие, уменьшение влияния государства на процессы, наоборот, речь о создании дополнительных барьеров", - уверен эксперт.

Как ранее сообщалось, в парламенте зарегистрирован законопроект депутата Михаила Довбенко №9035 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов", который расширяет полномочия НКЦБФР и ее главы Тимура Хромаева, в частности, предоставит право Нацкомиссии лишать биржи лицензий и выписывать штрафы. Как сообщил генеральный директор Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) Андрей Рыбальченко, разработанный Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку законопроект №9035 создает предпосылки для двойного регулирования товарных рынков, вмешательства НКЦБФР в работу рынков, что противоречит действующему законодательству Украины.

Українські новини
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