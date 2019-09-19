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четверг, 19 сентября 2019 17:19

Закон об импичменте отослали на подпись Зеленскому

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Закон об импичменте отослали на подпись Зеленскому
Закон об импичменте президент подавал сам. Фото: president.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об импичменте президента.

Об этом сообщает сайт парламента.

"Закон направлен на подпись президенту", - указано на карточке закона.

Основанием для импичмента может быть совершение президентом государственной измены или другого преступления. Процедуру письменно инициируют по меньшей мере 226 нардепов. Создают временную следственную комиссию. Туда должны войти парламентарии, специальный прокурор и следователи.

Комиссия отчитывается перед ВР. Обвинения должны поддержать более 300 голосами. Выводы по делу дают Конституционный и Верховный суды.

Не менее 338 голосами отстраняют президента от должности. Если решение о его отстранении не принимают, спикер прекращает процедуру импичмента и полномочия следственной комиссии. От имени парламента в письменной форме должен извиниться перед главой государства.

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10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект Владимира Зеленского об импичменте президента. Его проголосовали по упрощенной процедуре.

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Дата
19
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