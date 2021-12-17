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пятница, 17 декабря 2021 23:08

Заказчиком является лично Зеленский: у Порошенко прокомментировали "видосик" из ДБР

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Заказчиком является лично Зеленский: у Порошенко прокомментировали &quot;видосик&quot; из ДБР
ДБР заявило, что Петр Порошенко проигнорировал вручение повестки на допрос.

Адвокаты Петра Порошенко публично предоставили исчерпывающие ответы по так называемому "угольному делу".

Вместо объединения страны перед угрозами Владимир Зеленский продолжает снимать "видосики" о преследовании лидера оппозиции Петра Порошенко с участием "массовки" из ДБР, говорится в заявлении "Европейской солидарности". Так, партия прокомментировала информацию о том, что работники ДБР вблизи Верховной Рады вроде бы пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко.

"Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и разрешением глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, зеленая власть прибегла к своей единой профдеятельности, съемок очередной серии уже заезженного "видосика" – преследование лидера оппозиции. Мы хорошо знаем, что заказчиком является лично Владимир Зеленский, который при этом постоянно давит на руководителей правоохранительных органов, на этот раз для политического преследования он снова использует ручное ДБР, следователей которого используют в качестве актеров для сегодняшнего "видосика", - говорится в сообщении.

Адвокаты Петра Порошенко публично предоставили исчерпывающие ответы и все аргументы относительно политически мотивированного так называемого "угольного дела" и его полной необоснованности.

"Примечательно, что любимым временем Виктора Януковича для преследования оппозиционных лидеров и его политических конкурентов были Новогодние праздники. Показательно, что его же дорогой идет Владимир Зеленский. И уже хорошо известно, куда этот путь приводит", - отметили в партии "ЕС".

Ранее "Главком" через свои источники получил копию сообщения о подозрении, которое объявили бывшему министру по так называемому "угольному делу". Из полученных документов следует, что конечной мишенью расследования может оказаться не только Владимир Демчишин.

"Главком" продемонстрировал этот документ двум экспертам и расспросил, что, собственно, может стоять за этим уведомлением о подозрении.

В частности, по мнению нардепа Владимира Арьева, "сообщение о подозрении" эксминистру энергетики Владимиру Демчишину – это еще больший юридический трэш, чем то "подозрение" Порошенко, которое в свое время отказался подписывать эксгенеральный прокурор Руслан Рябошапка, за что и был уволен с должности". "Я так понимаю, что задача, которую Офис Зеленского поставил его авторам, - во что бы то ни стало облепить Порошенко багульником, притянув за уши так называемое "угольное дело", - отметил парламентарий.

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