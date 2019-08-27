Забытые 4,5 млн грн: НАБУ открыло производство по Гладковскому

Дело открыли 27 августа. ФОТО: УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали проверять, действительно ли первый экс-заступнник секретаря СНБО Олег Гладковський не задекларировал 4, 5 млн гривен.

Производство открыли 27 августа говорится на странице НАБУ в Facebook.

Отметим, что открытие дела не говорит о нарушениях со стороны Гладковского. В рамках производства НАБУ и САП проверяют информацию и устанавливают факты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хищение в оборонке: Гладковський не явился на допрос

16 августа НАЗК сообщило, что Гладковський не указал в исправленной декларации стоимость корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED, права сына в ООО "Киивбиоенерго" и наличие у сына автомобиля. Общая сумма установленных ложных сведений - почти 1,3 млн грн.