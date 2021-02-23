Заблокированные каналы Медведчука создали новый медиахолдинг

Создадут новый медиахолдинг. Фото: Корреспондент

Каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne создали новую компанию под названием Медиахолдинг "Новости".

"Запрещенная "тройка Медведчука", называвшая себя "Медиахолдинг "Новости" натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием", - заявил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram-канале.

Новый медиахолдинг создали 100 граждан, чтобы обойти санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны.

Компанию зарегистрировали 18 февраля, через две недели после наложения санкций. Уставный капитал медиахолдинга 100 гривен - каждый из соучредителей компании "скинулся" по 1 гривне.

"Похоже на то, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ООО за 100 гривен не делай - суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их деятельности", - написал он.

Согласно данным сервиса YouControl, Тараса Козака, который является владельцем телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne среди соучредителей нового медиахолдинга нет. Руководит новой компанией Виктор Фролов.

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2 февраля ввели санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, которые владеют телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено.