За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией

Обливание зеленкой - "ватная" традиция и опасно для здоровья, говорит генпрокурор Юрий Луценко. Фото: УНІАН

За обливание "зеленкой" активиста во время вчерашних акций под Специализированной прокуратурой возбуждено уголовное дело.

Об этом заявил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"По поводу вчерашних акций под САП.

Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство.

Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов.

Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло", - написал генпрокурор.

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Во вторник, 17 июля, молодчики напали на руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и облили зеленкой. Это произошло во время акции протеста против нынешней власти, организованной Ильей Кивой под Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Он также попал под удар - шарики с зеленкой, которые не попали в Шабунина, попали в него.