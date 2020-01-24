За задержки зарплат будут компенсации: законопроект

Правительство написало законопроект о нарушении сроков выплаты работодателями зарплат.

Украинцам будут давать компенсации в случае задержек с зарплатами.

Соответствующий законопроект Кабинет министров подаст на рассмотрение Верховной Рады, сообщил в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук.

"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан", - сообщил Гончарук с заседания правительства.

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В прошлом году в четвертом квартале средняя зарплата в рабочих сферах достигла 10 550 грн. Наивысшую платили в транспортной отрасли - 15 тыс. грн.