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четверг, 28 февраля 2019 22:39

За тезку Тимошенко взялась Нацполиция

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За тезку Тимошенко взялась Нацполиция
Кандидатом в президенты Юрием Тимошенко занимается полиция.

Национальная полиция ведет расследование в отношении кандидата в президенты, нардепа Юрия Тимошенко. Об этом сообщают журналисты программы "Схеми".

Сейчас, по данным Нацполиции, следователи расследуют уголовное производство, в котором говорится о возможном обмане избирателей, в том числе "путем возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины" кандидату Юрию Тимошенко на залог. Статья - препятствование осуществлению избирательного права, сообщает СМИ.

Сам Тимошенко в комментарии заявил, что считает это расследование политическим преследованием.

"Известно, что открыли производство и давление, сильное давление, он начался еще задолго до выдвижения", - сказал нардеп.

Юрий Тимошенко имеет похожие инициалы с лидером "Батькивщины", экс-премьером Юлией Тимошенко: Тимошенко Ю.В, Тимошенко Ю.В.

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Нардепа Юрия Тимошенко выгнали из фракции "Народний Фронт". Такое решение в НФ приняли в январе.

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Дата
28
февраля

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