"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости

Фото: Телеканал "Україна 24"

Репетиция концерта ко Дню Независимости, который должен состояться на НСК "Олімпійський", проходит в ангаре на заводе "Антонов".

Хореографы и танцовщики выходят на импровизированную сцену, сообщает телеканал "Україна 24".

Также на стадионе будет уникальное 3D-шоу. А три сцены будут символизировать соответственно три десятилетия.

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Готовится к концерту и певица Наталья Могилевская.

"О такой выходе мечтает каждая артистка. Даже мирового уровня", - призналась она.

"За мою карьеру не было, чтобы на "Олимпийском" было такое появление. Это красиво, романтично, технологично. Должно получиться невероятно", - рассказала Наталья Могилевская.

Кроме певицы на сцену выйдут еще 34 артиста. Они будут исполнять хиты. Один исполнитель объединит несколько хитов. Какие именно композиции прозвучат на праздничной сцене - не разглашают.

В праздничном шоу примет участие группа "Go_A", представлявшая Украину на Евровидении.

В Министерстве здравоохранения анонсировали акцию для граждан, которые будут вакцинироваться от коронавируса на этой неделе. За это получат бесплатные билеты на праздничный концерт в "Олімпійськом".