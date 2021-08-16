Вакцинированным украинцам пообещали бесплатные билеты на концерт

В Минздраве пообещали бесплатные билеты на концерт за вакцинацию. Фото: ВВС

В Министерстве здравоохранения анонсировали акцию для граждан, которые будут вакцинироваться от коронавируса этой неделе.

Начиная со среды, 18 августа, украинцы смогут получить награду за прививки. Об этом сообщал глава Минздрава Виктор Ляшко.

За вакцинацию от коронавируса украинцы получат бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК Олимпийском.

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"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК", - сказал Ляшко.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 51 068 человек. С начала кампании по вакцинации сделали более 7 млн ​​Covid-прививок. Полностью вакцинированных Украинская уже более 2,7 млн.