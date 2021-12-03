За месяц в Раду внесли 125 законопроектов: кто из нардепов самый активный

Больше всего проектов внес Георгий Мазурашу. Фото: rada.gov.ua

За ноябрь в Верховной Раде зарегистрировали 125 законопроектов.

9 инициировал президент, 20 – Кабинет министров и 96 – народные депутаты, сообщает "Слово и дело".

Наибольшее количество законопроектов внесли депутаты от "Слуги народа". Самым активным был Георгий Мазурашу. Он зарегистрировал 28 из 68 инициированных депутатами фракции законопроектов. Это 41% от общего количества.

"За майбутнє" внесла 33 проекта. 16 зарегистрировал нардеп Сергей Минько.

Группа "Довіра" инициировала 30 проектов. Большинство зарегистрировал Геннадий Вацак.

Во фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" больше всего проектов внес Игорь Абрамович. Зарегистрировал 14 из 23.

Фракция "Батьківщина" приняла участие в разработке 23 законопроектов. Больше всего зарегистрировал Михаил Цымбалюк.

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Во фракции "Голос" Инна Совсун зарегистрировала 8 из 19 законопроектов. В Европейской солидарности - София Федына, 4 из 11.

Среди внефракционных депутатов больше всего зарегистрировала Юлия Светличная. Она внесла в Верховную Раду шесть проектов законов.

В ноябре этого года 143 народным депутатам выплатили более 3 млн грн компенсации за жилье. Самая большая сумма выплаты составляет около 80 тыс. грн. Наибольшую сумму компенсации получил член фракции "Слуга народа" Дмитрий Микиша.