За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист

Меньше всего заинтересованы в законе о рынке крупные агрохолдинги, говорит Олекса Шалайский. Фото: Сергей Старостенко

Масса политиков критикуют отмену запрета на продажу земли с/х назначения, поскольку на подкормке у олигархов.

Об этом Gazeta.ua сказал журналист-расследователь Олекса Шалайский.

"Пытался поискать аргументы умных людей, кто против продажи земли. И на самом деле этих аргументов оказалось очень мало.

Один из них - землю надо продавать только тогда, когда будут решены все проблемы с кадастром. У некоторой земли вообще нету границ участков. Но если будем ждать далекого будущего, когда кадастр станет идеальным, то еще лет 50 пройдет. Если рынок земли запустится постепенно, то при продаже будут решаться и кадастровые проблемы. Иначе вообще этого не сделаем. И будем все время жить, как и живем.

Меньше всего заинтересованы в законе крупные агрохолдинги. Они не имеют денег, чтобы скупить такое большое количество земли. Им легче недорого арендовать паи у крестьян.

Так долго говорилось, что земля - ​​"матушка", а мать нельзя продавать, что многие люди в это верят

Государство должно было бы вложить серьезные деньги в земельный банк. Где реальные фермеры могли бы взять очень дешевый кредит и купить землю.

В этой теме наиболее проблемной является не экономическая сторона, а то, что украинские и неукраинские силы будут расшатывать социальную стабильность. Так долго говорилось, что земля - ​​"матушка", а мать нельзя продавать, что многие люди в это верят. Но нет времени, чтобы таких долго убеждать.

Надо, чтобы не только власть, но и элита рассказывала, что означает земельная реформа. Масса политиков ее критикуют, потому что на подкормке у олигархов. Еще кто-то формирует позицию в угоду рейтингам. Мол, будем ждать, пока эти проигрывают, а как там в Украине будет, то уже Бог с ним", - говорит Алексей Шалайский.

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Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52. 227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.