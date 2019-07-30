За кого голосовали город и село на выборах в Раду - экзит-пол

В областных центрах наибольшую поддержку получила партия "Слуга народа" - 40,8%. ФОТО: УНИАН

В населенных пунктах всех типов наибольшую поддержку на внеочередных парламентских выборах одержала партия "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные Национального экзит-пола.

В областных центрах наибольшую поддержку получила партия "Слуга народа" - 40,8%, "Европейская солидарность" - 13,0%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,0%, "Голос" - 8,9% и " Батькивщина "- 5,5%.

Во всех городах с населением более 100 тыс. лиц высокий процент поддержки получили "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Оппозиционный блок".

В селах значительную часть голосов получила партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 9,8%. В селах свой лучший результат показала "Радикальная партия Олега Ляшко" - 5,35%.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. По подсчетам электронных протоколов, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей, за "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейскую солидарность" - 8,10% , "Голос" - 5,82%.

Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.