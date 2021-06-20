За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги

Президент Владимир Зеленский, который в первом туре выборов набрал около 30% голосов, а во втором - 73%, уже два года лидирует во всех рейтингах. Инфографику опубликовал портал "Слово і діло"

На второй год президентства Зеленского украинцы готовы голосовать за него больше чем за других политиков.

Весной 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов в первом туре выборов. У Петра Порошенко было 15,95%, Юлии Тимошенко - 13,4%, Юрия Бойко - 11,67%, Анатолия Гриценко - 6,91%.

Через год после выборов в результатах социологических опросов расклад был примерно такой же.

Осенью прошлого года, по данным "Рейтинга", за Зеленского готовы были проголосовать 29% опрошенных. КМИС давал 31,8%, SOCIS - 30,1%, а Центр Разумкова - 31,2%.

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По результатам апрельских опросов четырех социологических компаний в президентском рейтинге лидировал Зеленский, а на втором месте был Порошенко.

По опросам в мае-июне поддержка президента возросла. По данным КМИС, за Зеленского готовы проголосовать 30,6%, SOCIS - 28,1%, "Рейтинга" - 30,2%. На второе место во всех опросах вышел Порошенко.

На пресс-конференции 20 мая президент Зеленский сказал касательно второго срока: "Рано отвечать".