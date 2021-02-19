За что ввели санкции против Марченко и Лавренюк

Санкции против Марченко и Лавренюк ввели за поставки топлива боевикам. Фото: nv.ua

Совет нацбезопасности Украины ввел санкции против 8 человек и 19 компаний, среди которых оказались жена Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк.

Санкции в первую очередь ввели из-за того, что они являются обладательницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в России. Об этом сообщили в СНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нефтепродуктопровод Медведчука вернут в госсобственность

Так, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк - 25%. Указанный завод обеспечивает нефтепродуктами "ДНР" и "ЛНР". При этом санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, ведь у нее есть паспорт РФ.

В санкционный список попал и сам Медведчук. Ограничительные меры ввели по статье о финансировании терроризма.

Против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко ввели санкции на 3 года. Под санкции попали компании, зарегистрированные в Португалии, Молдове и других странах. Наложили санкции на 5 компаний, которые являются владельцами самолетов, совершавших прямые полеты из Киева в Москву.