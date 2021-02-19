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пятница, 19 февраля 2021 21:18

За что ввели санкции против Марченко и Лавренюк

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За что ввели санкции против Марченко и Лавренюк
Санкции против Марченко и Лавренюк ввели за поставки топлива боевикам. Фото: nv.ua

Совет нацбезопасности Украины ввел санкции против 8 человек и 19 компаний, среди которых оказались жена Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк.

Санкции в первую очередь ввели из-за того, что они являются обладательницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в России. Об этом сообщили в СНБО.

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Так, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк - 25%. Указанный завод обеспечивает нефтепродуктами "ДНР" и "ЛНР". При этом санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, ведь у нее есть паспорт РФ.

В санкционный список попал и сам Медведчук. Ограничительные меры ввели по статье о финансировании терроризма.

Против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко ввели санкции на 3 года. Под санкции попали компании, зарегистрированные в Португалии, Молдове и других странах.

Наложили санкции на 5 компаний, которые являются владельцами самолетов, совершавших прямые полеты из Киева в Москву.

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19
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