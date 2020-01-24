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пятница, 24 января 2020 09:34

За чьи деньги "слуги народа" находятся в Давосе

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За чьи деньги &quot;слуги народа&quot; находятся в Давосе
Арахамия рассказал, за чьи деньги депутаты поехали в Давос. Фото: УНИАН

Фонд Ukraine House олигарха Виктора Пинчука спонсирует участие нардепов во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В Давос поехали 18 депутатов от "Слуги народа".

"Билеты на самолет и отель, расположенный в двух часах езды, и трансфер - микроавтобус, который доставляет людей от события и в гостиницу, - это спонсируют организаторы Украинского дома в Давосе. А собственные деньги - это питание. Это не очень много денег" , - говорит председатель фракции Давид Арахамия, сообщает ТСН.

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Коллега Арахамия по фракции Дмитрий Жмеренецький также подтвердил, что поездка финансируется фондом Пинчука. По словам депутата, он выиграл конкурс для этой поездки.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в любезном тоне общался с российскими пропагандистами из кремлевских ресурсов.

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