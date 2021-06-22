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вторник, 22 июня 2021 16:25

За "большое переселение" от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
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Дом нардепа восьми созывов Ефима Звягильского, 988 кв.м. По тарифам "Конча-Заспы" в 2020 году месячная аренда - около 220 тыс. грн
Дом экс-спикера Владимира Литвина, 657 кв.м. По тарифам прошлого года месячная аренда - почти 150 тыс. грн
Дом экс-нардепа Оксаны Билозир, 149,8 кв.м. По тарифам 2020-го месячная аренда - почти 25 тыс. грн
Дом экс-спикера Владимира Рыбака, 823 кв.м. По тарифам в прошлом году месячная аренда - почти 185 тыс. грн

Идея президента Владимира Зеленского провести аудит государственных дач в "Конча-Заспе" и "Пуща-Водице" и начать "великое переселение" может стоить бюджету десятки миллионов гривен. Об этом сообщают журналисты Bihus.Info

Выселение арендаторов может обойтись государству в десятки миллионов гривен из-за того, что лица, попавшие в список, претендуют на денежные компенсации.

Наибольшую компенсацию может получить Раиса Богатырева - руководитель МОЗ времена президентства Виктора Януковича.

Дом Богатыревой по документам от "Конча-Заспы" имеет площадь в 641 кв. м. и относится к первому, самому высокому, классу комфортности. Арендная плата за квадратный метр в экс-чиновницы тоже высокая. По прайсу "Конча-Заспы" в прошлом году все это должно было стоить почти 200 тыс. грн. в месяц - без оплаты коммунальных услуг.

По инвестиционному договору Богатырева вложила в реконструкцию поместья более 18 млн грн. Эти средства должны быть учтены в счет будущей аренды. По состоянию на 2021 год бывшая руководительница Минздрава "потратила" лишь 7 млн, поэтому при выселении может претендовать на возврат 11 млн грн разницы.

"Конча-Заспа" долг перед арендаторам не признает. И отчитывается об обратной задолженности части жителей за аренду.

Так, например, по их подсчетам по полмиллиона гривен должны экс-министр угольной промышленности Виктор Тополев и экс-нардеп Давид Макарьян, по почти 150 тыс. грн - бывший вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-генпрокурор Святослав Пискун.

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Инвестиционные договоры заключали почти все жители "Конча-Заспы", ведь в первоначальном виде домики были не такими и были перестроены новыми жителями.

Кроме "Конча-Заспы", под Киевом есть еще один участок с госдачами - "Пуща-Водица". Там также десятки лет проживают бывшие чиновники, которые перестраивают и подстраивают под себя ведомственные имения.

Правда сейчас ни один из жителей "Пуще-Водице" пока не попал в перечень "на выселение". Можно предположить, что причина в том, что юридически осуществить этот процесс там значительно сложнее - часть домов вывели из госсобственности и приватизировали.

4 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что 20 человек выселяют из имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

В мае президент Зеленский заявил, что поручил провести полный аудит земель и домов.

С июля прошлого года Зеленский пользуется государственной дачей.

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