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понедельник, 20 июля 2020 10:26

За 7 лет почти 700 тыс. га земель передали в частную собственность - политолог

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За 7 лет почти 700 тыс. га земель передали в частную собственность - политолог
Политолог Кирилл Сазонов: "За 7 лет с государственной в частную собственность передали почти 700 тысяч гектаров земель". Фото: Цензор.НЕТ

Госгеокадастр начал аудит земель сельскохозяйственного назначения, которые были приватизированы с 2013 по 2020 годы. За семь лет с государственной в частную собственность передали почти 700 тысяч гектаров земель. Из них 570 тысяч гектаров - под ведение сельского хозяйства.

Об этом написал в Facebook политолог Кирилл Сазонов.

"Начиная с 2013 года с помощью различных схем и влияния чиновников в Украине происходило абсолютное беззаконие. Все, кто приходили к власти, хотели землю и получали ее путем незаконной приватизации".

По словам политолога, с помощью аудита сейчас начали проявлять махинации относительно приватизации земель. К примеру, зафиксировали двойную и тройную приватизации, а владельцами земельных участков становились даже трехмесячные дети.

"Земельную реформу блокируют, в частности, чтобы не допустить раскрытия земельных схем и не отдать государству незаконно полученные участки", - отмечает Сазонов.

"Председатель Госгеокадастра Роман Лещенко планирует наладить в Украине здоровые земельные отношения", - отмечает политолог.

"Предприятие пока создает единую базу из региональных управлений и кадастров с перечнем всех граждан Украины, которые завладели землей с 2013 по 2020 годы.

Госгеокадастр создает условный Форбс, где опубликует всю информацию о владельцах незаконно полученных участков и люди в открытом доступе смогут с ней ознакомиться", - добавил Сазонов.

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