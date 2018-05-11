За 50 дней голодовки Савченко потеряла 17 кг

Нардеп Надежда Савченко в СИЗО похудела на 17 кг. Фото: Украинская правда

Нардеп Надежда Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов и голодает, потеряла 17 кг и перенесла операцию на зубе. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Надежда сейчас имеет 68 кг. До голодовки была 85. Она активно принимает витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, так как ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя. У Надежды покришились зубы еще во время голодания в России, и она их так и не успевала сделать. На прошлой неделе сделали операцию. Сейчас Надежда чувствует себя нормально. Мы с мамой принесли ей торт ко дню рождения, и я надеюсь, что она его попробует ", - сказала сестра Надежды Вера Савченко.

Вера Савченко отказалась комментировать, кто будет представлять интересы Савченко в суде 14 мая, поскольку ее адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай ушли от нее.

"Суд 14 мая, в13: 00. Другого не комментирую. Это решение Надежды. И она попросила меня не комментировать. Она все скажет сама на суде".

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Нардепа Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя - в сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она совместно с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенной из России. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.