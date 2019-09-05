За 5 лет Россия не выполнила ни одного обязательства - Пристайко

Украина за время агрессии России потеряла 14 тыс. человек, напоминает Пристайко. Фото: Reuters

Россия за 5 лет не выполнила ни одного обязательства. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей.

Россия не выполнила ни одного из своих обязательств.

Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании 24/7", - заявил глава МИД.

5 years ago #Russia signed the #Minsk Protocol. Since then we have lost 14.000 of our people. Russia has not implemented any of its commitments.

We are working hard with our partners to secure a real breakthrough in the peaceful settlement. 24/7. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 5, 2019

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО

В конце февраля - начале марта 2014-го переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков захватили Крымский полуостров. Враг воспользовался моментом смены власти в Украине после революционных событий. 16 марта в Крыму прошел псевдореферендум о статусе полуострова, после которого Россия "включила" полуостров в свой состав. 12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии на Донбассе.