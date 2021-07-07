Взяточничество в прокуратуре: первый антикоррупционный приговор прошел все инстанции

Бывшего прокурора Генпрокуратуры разыскивают.

Верховный суд оставил без изменений приговор бывшему прокурору Генеральной прокуратуры Александру Матюшку. Чиновника приговорили к двум годам тюрьмы за попытку подкупа члена конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро.

Решение 7 июля принял Кассационный уголовный суд, сообщает "Слово і діло".

Матюшко задержали в феврале 2016-го детективы НАБУ с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он хотел за $10 тыс. подкупить члена конкурсной комиссии в НАБУ, чтобы трудоустроиться на руководящую должность в бюро.

Дело направили в Голосеевский районный суд города Киева. Однако более чем за три года суд так и не вынес приговор по делу. Позже производство передали в Высший антикоррупционный суд, где его начали рассматривать сначала.

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Приговор прокурору ВАКС объявил в сентябре прошлого года. В январе апелляционная палата оставила приговор без изменений. Сам прокурор - в розыске. Касательно него действовала мера пресечения - 33 тыс. грн залога.

"Первый приговор по делам НАБУ и САП в антикоррупционном суде прошел все инстанции.

Хотя Матюшко и осудили, впрочем, пока его местонахождение не установлено. Он в розыске и не отбывает наказание", - пишет Telegram канал NABU Daily by Олег Новіков

Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за те же схем, то будет еще один государственный бюджет, сообщали СМИ.