Взятка более 1 млн грн: председатель Харьковского облсовета подал в отставку

Чиновника подозревают во взяточничестве. Фото: UNN

Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян, которого подозревают в получении более 1 млн грн взятки, подал в отставку.

Об этом сам чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

"Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19-го августа", - написал Товмасян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидера ОО Киви подозревают в хулиганстве и избиении человека

Высший антикоррупционный суд применил к Товмасян мера пресечения в виде залога в размере около 3 млн грн. За чиновника внесли залог.

22 июля в рабочих кабинетах и ​​по месту жительства должностных лиц Харьковской ОГА и Харьковского областного совета провели обыски. После этого САП сообщила, что заместитель председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката поймали на взятке. Чиновника и сообщника задержали после получения последней части суммы, а именно 350 тыс. грн. 24 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн грн залога для заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея Малыша. Адвокату-пособнику заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации, которого поймали на вымогательстве и получении взятки, также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.