Взятка более 1 млн грн: главе Харьковского облсовета сообщили о подозрении

Чиновника подозревают в получении 1 млн грн неправомерной выгоды. Фото: НАБУ

Главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в причастности к получению неправомерной выгоды.

Чиновника подозревают в получении 1 млн грн неправомерной выгоды, сообщили в НАБУ.

"Чиновник в сговоре с заместителем требовал и получил указанные средства за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет", - заявили в НАБУ.

Харьковский областной совет после объявления подозрения Артуру Товмасяну может собраться на внеочередное заседание. Об этом написал депутат Харьковского облсовета от партии "Слуга народа", заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха. На заседании фракции поднимут вопрос об исключении из фракции Товмасяна и обращении фракции "Слуга народа" к депутатскому корпусу об инициировании внеочередной сессии.

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22 июля в рабочих кабинетах и ​​по месту жительства должностных лиц Харьковской ОГА и Харьковского областного совета провели обыски. После этого САП сообщила, что заместитель председателя Харьковского областного совета и сообщника-адвоката поймали на взятке. Чиновника и сообщника задержали после получения последней части суммы, а именно 350 тыс. грн. 24 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн грн залога для заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея Малыша. Адвокату-пособнику заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации, которого поймали на вымогательстве и получении взятки, также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.