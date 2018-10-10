Взрывы в Ичне: в президентском окружении говорят о серьезных разборках

Президент провел переговоры с силовиками. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко разбирается с ситуацией со взрывами на военных складах. Может дойти до увольнений.

Об этом сказала представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко в эфире одного из телеканалов.

"Президент обеспокоен этим вопросом. Мы имели такую ​​же ситуацию в Балаклее, Калиновке, на востоке страны горели и взрывались склады. Не похоже это, конечно, на самовозгорание... Очень много претензий к Генеральному штабу ВСУ, ведь это их полномочия в целом. Думаю, у президента идут очень серьезные разборки. Не исключаю того, что будут кадровые решения, ведь это уже переходит в какую-то системность и она недопустима в такой период самообороны государства", - сказала Луценко.

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Примерно в 3:00 на военных складах вблизи арсенала ВСУ возле Ични на Черниговщине начались взрывы. На месте работают специалисты, к ликвидации пожара привлекли танки. Из близлежащих районов эвакуировали жителей. Основной версией взрывов рассматривают диверсию со стороны России.