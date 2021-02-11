Выяснили, где соратник Медведчука взял деньги на покупку телеканалов

Нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак купил телеканалы NewsOne и "112 Украина" за 103 млн грн, которые получил из офшоров гражданской жены.

ГПК выяснил, что кипрская компания Козака Turul Investments Limited, которая приносит ему основной доход, была убыточной в 2013-2015 годах и служила транзитной базой для миллионов долларов между сомнительными оффшорными фирмами, передает "Украинская правда".

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Автор: pravda.com.ua

Одна из таких компаний поставляла контрабандный уголь с оккупированных территорий. Первые крупные дивиденды в размере €1,1 млн Козак получил в 2017-м со счетов российского банка. Эти средства через офшоры ему "одолжила" гражданская жена Наталья Лавренюк.

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2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Также на 5 лет введены санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.