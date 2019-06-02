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воскресенье, 02 июня 2019 16:09

Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
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В Харькове протестуют против съезда партии Кернеса
Фото: "Громадське"
В Харькове протестуют против съезда партии Кернеса
В Харькове протестуют против съезда партии Кернеса
В Харькове протестуют против съезда партии Кернеса
В Харькове протестуют против съезда партии Кернеса

2 июня в Дворце Спорта в Харькове должен пройти съезд партии "Доверяй делам" городского головы Харькова Геннадия Кернеса и председателя Одессы Геннадия Труханова.

У здания примерно тысяча человек проводит митинг, сообщает "Громадське" в Twitter.

Митингующие хотят напомнить о 2013 и 2014 годах, когда Кернес и Труханов выражали пророссийскую позицию.

В акции принимают участие представители "Демократической топора", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Харьковского антикоррупционного центра" и других организаций.

К зданию Дворца Спорта шли учителя и воспитатели. Большинство из них отказывались говорить. Некоторые сказал, что поддерживают Кернеса и пришли добровольно.

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У входа в здание активисты стали коридором позора и разлили красную краску. Чтобы пройти люди должны были оставить красные следы на карте Украины, которую расстелили протестующие. Выставили фотографии погибших участников войны в Донбассе.

В Харькове активисты свалили памятник советскому полководцу Георгию Жукову. Об этом пишут в соцсетях и публикуют видео с фото. Перед этим произошли столкновения между спецназом полиции и активистами. Полиция пыталась разогнать их с применением спецсредств.

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Дата
02
июня

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