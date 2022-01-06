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четверг, 06 января 2022 15:25

Высший чиновник ЕС встретился со Шмыгалем: о чем говорили

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Высший чиновник ЕС встретился со Шмыгалем: о чем говорили
Боррель подчеркнул, что ЕС является и остается надежным партнером Украины. Фото: kmu.gov.ua

Премьер Денис Шмыгаль и Глава внешней дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель обсудили во время встречи в Киеве 6 января вопросы усиления безопасности и санкционных мер с целью недопущения дальнейшей агрессии РФ.

Украина ценит позицию ЕС относительно готовности быстро реагировать на дальнейшую военную агрессию со стороны России, сообщает "Урядовий портал".

"Важно видеть активную позицию руководителей институтов ЕС. Целью РФ является недопущение вступления Украины в ЕС и НАТО. В то же время Украина продолжает выполнять евроатлантические и евроинтеграционные обязательства. Договорились о проведении следующего заседания Совета ассоциации Украина-ЕС. Обсудили ключевые направления работы в рамках его подготовки и реализацию реформ", — сказал Шмыгаль.

Он также поблагодарил Борреля за его личную поддержку в потенциальном развертывании военно-консультативной и учебной миссии Европейского Союза в Украине в 2022 году.

"Такой шаг, безусловно, продемонстрирует непоколебимость европейского сообщества в его полной поддержке Украины и может стать дополнительным залогом для укрепления национальной обороноспособности и устойчивости к имеющимся внешним и внутренним угрозам", — подчеркнул глава правительства.

Боррель со своей стороны выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества Украины и ЕС в различных сферах, в частности в рамках Крымской платформы. По его словам, одним из перспективных направлений сотрудничества также может стать взаимодействие в сфере кибербезопасности.

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Боррель прибыл с визитом в Украину 4 января. Это первый зарубежный визит дипломата в новом году. Он прибыл чтобы поддержать реформы и продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины в связи с военной эскалацией со стороны РФ.

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Дата
06
января

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