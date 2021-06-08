Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет

Вышла последняя часть расследований о Медведчуке. Фото: РБК

Обнародовали последнюю часть пленок нардепа и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

На них он влезает в переговоры России и Украины по газу, договаривается о поставках электричества в аннексированый Крым и лишь немного касается вопроса пленных, говорится в расследовании Bihus.Info на YouTube.

Медведчук в октябре 2014 года обсуждает с министром энергетики России Александром Новаком и главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставок газа. Того месяца в Брюсселе была встреча министров энергетики России и Украины, а также глав "Нафтогаза" и "Газпрома". Но перед этим Медведчук несколько дней обсуждал этот вопрос и даже летал в Москву на переговоры.

В одной из бесед Медведчука и Миллера последний жаловался, что после разговоров с Коболевым они не могут достичь компромисса по цене.

По данным журналистов, Украина стремилась внести цену на газ в контракт, но РФ настаивала, чтобы она была зафиксирована в другом документе, например в межправительственном. В конце концов в контракте цену так и не прописали.

Также Медведчук фигурировал в переговорах по поставкам электроэнергии в аннексирован Крым.

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Санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктор Медведчука, которого подозревают в государственной измене, ударили по рейтингу ОПЗЖ. 2 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsOne и ZIK.