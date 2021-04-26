Вышеградская группа собирается на экстренное заседание из-за агрессии России

Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание премьеров Вышеградской группы. Фото: facebook.com/MorawieckiPL

Премьер Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание в онлайн-режиме премьеров стран Вышеградской группы. Обсуждать будут российскую агрессию.

В эту группу входят: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Целью объединения является интеграция в евроатлантические структуры. Представители стран обсудят ситуацию в Чехии, эскалацию ситуации в Украине и Беларуси.

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"В рамках польского председательства в Вышеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня на 13:00 созывает экстренное заседание в формате видеоконференции премьер-министров стран Вышеграда", - сообщает в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковський вель Сэнк.

Президент США прокомментировал санкции против Москвы, обострение агрессии в отношении Украины, а также вмешательство Кремля в выборы в Соединенных Штатах.